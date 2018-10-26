В мире |

Преподавательницу первого класса из американского штата Айова Меган Лулофф обвинили в расизме после того, как в сети выложили ее фото с Хэллоуина, на котором ее лицо раскрашено в черный цвет, сообщает The Hill.

В ее отношении ведется расследование. Отмечается, что учительница пыталась скопировать образ темнокожей героини фильма «Наполеон Динамит».

Teacher investigated for wearing blackface Napoleon Dynamite costume to party https://t.co/xZB1QmFhvy pic.twitter.com/JdvZMu3QyX — Daily Mirror (@DailyMirror) 26 октября 2018 г.

Вице-президент школьного совета района Линда Хейс отметила, что она даже не может выразить, насколько этот поступок оскорбителен для людей с темным цветом кожи. Она добавила, что в то время, пока они пытаются решить расовые проблемы внутри государства, усиленно работая с профессионалами, одна из них разжигает ненависть, и это совершенно неприемлемо.

Источник: Газета.ру

Фото: flickr.com/Kai Casey