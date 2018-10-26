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После того, как в фруктах, продаваемых в магазинах Литвы, были обнаружены иголки, из торговли было изъято более 20 тонн бананов, пишет Skaties.lv.

Напомним, после того как был зафиксирован третий случай обнаружения иголок в о фруктах, литовская Продовольственно-ветеринарная служба призывала жителей быть внимательными. Случаи обнаружения «смертельной начинки» были зафиксированы в Шауляе, Каунасе и Мариамполе, где один из покупателей принес в ПВС гроздь из 5 бананов. Перед тем, как их съесть, мужчина обнаружил иголки.

«В каждый из бананов была воткнута швейная иголка. Бананы стоит употреблять осторожно. При покупке их надо тщательно проверять. Необходимо бананы перед едой порезать кусочками», - указала представитель начальница отделения ПВС в Мариамполе Юрате Чиерниавскиене.

Торговые центры занялись проверкой записей с камер видеонаблюдения. Ветслужба призвала сети усилить контроль за продуктами питания на этапах складирования и продажи.

К расследованию подключены правоохранительные органы.