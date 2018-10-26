ФБР подтвердило обнаружение 11-й подозрительной посылки (7)

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В мире | 26 октября 2018 года, 18:12

ФБР в своем официальном твиттере подтвердило обнаружение во Флориде 11-й подозрительной посылки. Она была адресована сенатору Кори Букеру.

«ФБР подтвердило, что 11-я посылка была обнаружена во Флориде, схожая по внешнему виду с остальными, она была адресована сенатору Кори Букеру», — говорится в тексте официального сообщения.

Ранее в MSNBC предположили, что Россия послала бомбы Обаме, Клинтонам и CNN.

Накануне американские правоохранители изъяли десять подозрительных посылок, отправленных ряду американских политиков и общественных деятелей. Подозрительные посылки также пришли в офис CNN и в ресторан актера Роберта Де Ниро.

Источник: Газета.ру

Комментарии 7
Саня1 час назад
Ктотам?
Этояпочтальонпечкин.
2
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Саня1 час назад
Отсылают бомбы почтой сроссии. Американцы ржут, глядя на такой хитрый ход расейской гэбни.
"Некантовать"
2
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yes13 минуты назад
а ты прокладка их
1
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