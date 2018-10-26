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ФБР в своем официальном твиттере подтвердило обнаружение во Флориде 11-й подозрительной посылки. Она была адресована сенатору Кори Букеру.

«ФБР подтвердило, что 11-я посылка была обнаружена во Флориде, схожая по внешнему виду с остальными, она была адресована сенатору Кори Букеру», — говорится в тексте официального сообщения.

The #FBI has confirmed an 11th package has been recovered in Florida, similar in appearance to the others, addressed to Sen. Cory Booker. — FBI (@FBI) 26 октября 2018 г.

Ранее в MSNBC предположили, что Россия послала бомбы Обаме, Клинтонам и CNN.

Накануне американские правоохранители изъяли десять подозрительных посылок, отправленных ряду американских политиков и общественных деятелей. Подозрительные посылки также пришли в офис CNN и в ресторан актера Роберта Де Ниро.

Источник: Газета.ру