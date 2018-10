В мире |

ФБР в своем официальном твиттере подтвердило обнаружение во Флориде 11-й подозрительной посылки. Она была адресована сенатору Кори Букеру.

«ФБР подтвердило, что 11-я посылка была обнаружена во Флориде, схожая по внешнему виду с остальными, она была адресована сенатору Кори Букеру», — говорится в тексте официального сообщения.

The #FBI has confirmed an 11th package has been recovered in Florida, similar in appearance to the others, addressed to Sen. Cory Booker.