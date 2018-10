В мире |

Федеральные власти США задержали мужчину, который может быть связан с отправкой пакетов, предположительно содержащих взрывные устройства. Информацию о задержании подозреваемого подтвердили в министерстве юстиции США.

По данным агентства Рейтер, задержанный является главным подозреваемым в деле о рассылке почтовых бомб.

Президент США Дональд Трамп проинформирован о задержании, сообщил представитель Белого дома. Сам Трамп написал в "Твиттере", что скоро прокомментирует расследование дела о рассылке взрывных устройств.

I will be speaking at the Young Black Leadership Summit in 15 minutes where I will address the investigation into the bomb packages.

Первой о задержании сообщила телекомпания Си-эн-эн. По ее данным, арест произведен в городе Плантейшен, расположенном недалеко от курортного города Форт-Лодердейл на восточном пробережье Флориды. По сведениям телекомпании, мужчина в прошлом имел проблемы с законом.

Телеканал Эн-би-си также передает, что подозреваемый взят под стражу на юго-востоке Флориды, он будет допрошен по делу о почтовых бомбах. Как сообщается, имя задержанного - Сизар Сейос, ему 56 лет, полиции удалось выйти на его след при помощи анализа ДНК.

"We know a little bit more about this man who has now been taken into custody in connection with these mail bombs," reports CNN's @evanperez: "He's in his 50s, and he does have some New York ties. He has some criminal history."



https://t.co/fQwJkSYW2x