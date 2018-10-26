В США задержан подозреваемый в рассылке взрывных устройств (4)

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В мире | 26 октября 2018 года, 20:08

Федеральные власти США задержали мужчину, который может быть связан с отправкой пакетов, предположительно содержащих взрывные устройства. Информацию о задержании подозреваемого подтвердили в министерстве юстиции США.

По данным агентства Рейтер, задержанный является главным подозреваемым в деле о рассылке почтовых бомб.

Президент США Дональд Трамп проинформирован о задержании, сообщил представитель Белого дома. Сам Трамп написал в "Твиттере", что скоро прокомментирует расследование дела о рассылке взрывных устройств.

Первой о задержании сообщила телекомпания Си-эн-эн. По ее данным, арест произведен в городе Плантейшен, расположенном недалеко от курортного города Форт-Лодердейл на восточном пробережье Флориды. По сведениям телекомпании, мужчина в прошлом имел проблемы с законом.

Телеканал Эн-би-си также передает, что подозреваемый взят под стражу на юго-востоке Флориды, он будет допрошен по делу о почтовых бомбах. Как сообщается, имя задержанного - Сизар Сейос, ему 56 лет, полиции удалось выйти на его след при помощи анализа ДНК.

Американские телеканалы показали кадры, на которых сотрудники правоохранительных органов осматривают белый фургон, окна которого обклеены стикерами, а затем накрывают машину синим брезентом.

Представитель министерства юстиции США Сара Исгур Флорес подтвердила в "Твиттере", что задержан один человек, и пообещала, что в 2:30 по местному времени в минюсте пройдет пресс-конференция на эту тему.

Ранее стало известно, что в Соединенных Штатах обнаружены еще три подозрительных пакета, два из которых были адресованы сенатору-демократу от штата Нью-Джерси Кори Букеру, а еще один - бывшему директору Национальной разведки США Джеймсу Клэпперу. Об этом сообщали американские СМИ.

Два пакета были найдены при обыске в здании почтовой службы во Флориде, они были направлены Букеру и Клэпперу. Еще один предмет, посланный сенатору, нашли в почтовом отделении на 52-й улице в Манхэттене.

Подозрительный пакет, которые нашли сотрудники нью-йоркской почты, был похож на посылки, отправленные в последние дни, в том числе в редакцию телеканала Си-эн-эн и в ресторан актера Роберта Де Ниро, сообщила полиция.

Ранее на этой неделе несколько критиков президента США Дональда Трампа, в том числе бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон и бывший президент Барак Обама, получили по почте самодельные взрывные устройства.

Таким образом, за последние дни были доставлены 12 посылок с взрывчаткой.

Источник: Русская служба BBC

Комментарии 4
Ждем фотографий 2 часа назад
Петрова и Боширова.
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Ведущий MSNBC2 часа назад
Чак Тодд предположил, что посылки с бомбами, которые были отправлены на адреса ряда видных политиков-демократов в США, могли быть частью российской операции.
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Patriot2 часа назад
Malaci amerikàni, àtri noķèra to stulbeni.
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