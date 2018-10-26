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Федеральные власти США задержали мужчину, который может быть связан с отправкой пакетов, предположительно содержащих взрывные устройства. Информацию о задержании подозреваемого подтвердили в министерстве юстиции США.

По данным агентства Рейтер, задержанный является главным подозреваемым в деле о рассылке почтовых бомб.

Президент США Дональд Трамп проинформирован о задержании, сообщил представитель Белого дома. Сам Трамп написал в "Твиттере", что скоро прокомментирует расследование дела о рассылке взрывных устройств.

I will be speaking at the Young Black Leadership Summit in 15 minutes where I will address the investigation into the bomb packages. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 октября 2018 г.

Первой о задержании сообщила телекомпания Си-эн-эн. По ее данным, арест произведен в городе Плантейшен, расположенном недалеко от курортного города Форт-Лодердейл на восточном пробережье Флориды. По сведениям телекомпании, мужчина в прошлом имел проблемы с законом.

Телеканал Эн-би-си также передает, что подозреваемый взят под стражу на юго-востоке Флориды, он будет допрошен по делу о почтовых бомбах. Как сообщается, имя задержанного - Сизар Сейос, ему 56 лет, полиции удалось выйти на его след при помощи анализа ДНК.

"We know a little bit more about this man who has now been taken into custody in connection with these mail bombs," reports CNN's @evanperez: "He's in his 50s, and he does have some New York ties. He has some criminal history."



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Американские телеканалы показали кадры, на которых сотрудники правоохранительных органов осматривают белый фургон, окна которого обклеены стикерами, а затем накрывают машину синим брезентом.

Представитель министерства юстиции США Сара Исгур Флорес подтвердила в "Твиттере", что задержан один человек, и пообещала, что в 2:30 по местному времени в минюсте пройдет пресс-конференция на эту тему.

Ранее стало известно, что в Соединенных Штатах обнаружены еще три подозрительных пакета, два из которых были адресованы сенатору-демократу от штата Нью-Джерси Кори Букеру, а еще один - бывшему директору Национальной разведки США Джеймсу Клэпперу. Об этом сообщали американские СМИ.

I will be speaking at the Young Black Leadership Summit in 15 minutes where I will address the investigation into the bomb packages. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 октября 2018 г.

Два пакета были найдены при обыске в здании почтовой службы во Флориде, они были направлены Букеру и Клэпперу. Еще один предмет, посланный сенатору, нашли в почтовом отделении на 52-й улице в Манхэттене.

Подозрительный пакет, которые нашли сотрудники нью-йоркской почты, был похож на посылки, отправленные в последние дни, в том числе в редакцию телеканала Си-эн-эн и в ресторан актера Роберта Де Ниро, сообщила полиция.

Ранее на этой неделе несколько критиков президента США Дональда Трампа, в том числе бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон и бывший президент Барак Обама, получили по почте самодельные взрывные устройства.

Таким образом, за последние дни были доставлены 12 посылок с взрывчаткой.

Источник: Русская служба BBC