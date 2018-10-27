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Глава дирекции информационных программ «Первого канала», ведущий вечерней программы «Время» Кирилл Клейменов пригласил американскую журналистку Меган Келли «плюнуть на начальство», переехать в Москву и вместе с ним вести программу «Время». Предложение было сделано в эфире вечернего выпуска программы, его запись опубликована на сайте «Первого канала».

По словам Клейменова, истинная причина отстранения Келли от эфира в телекомпании NBC «в нашей к ней любви».

«Дорогая Мегги, дорогая! Плюнь ты на свое начальство и вообще плюнь! Приезжай к нам, в Россию, в город-герой Москву. Да что там в Москву! Прямо в эту студию приезжай. Будем вместе вести программу «Время», «Time» по-вашему, и любовь миллионов наших мужчин будет с тобой, и зависть миллионов женщин. А пока ты раздумываешь посмотри сюжет о себе любимой», — сказал Клейменов.

Далее в сюжете о Келли говорилось, что она, будучи «умницей и красавицей», а также одной из самых рейтинговых телеведущих, стала «изгоем и белой вороной».

Между тем, в пресс-службе Первого канала позднее назвали иронией предложение Келии о сотрудничестве.

«Это, конечно, была ирония. Но если мы получим резюме Мегин Келли, обещаем его рассмотреть», — сказал представитель пресс-службы.

Келли перестала выходить в эфир телеканала NBC, с которым у нее заключен контракт на $25​ млн в год, после того, как она высказалась в своей передаче на тему политкорректности. Она заявила, что белым людям невозможно надеть черную маску на Хэллоуин или раскрасить лицо, не столкнувшись с проблемами и критикой. При этом Келли добавила, что похожие проблемы возникают и у афроамериканцев, которые хотят раскрасить лицо белой краской на праздник. Многие зрители сочли высказывания Келли расистскими.

Журналистка публично извинилась за сказанное в эфире. Источники The New York Post рассказали, что Келли уволена. Издание TMZ со ссылкой на источники сообщило, что Келли намерена потребовать от телеканала выплаты ​$50 млн за разрыв трехлетнего контракта, до истечения которого оставалось год и десять месяцев.

В России Келли стала широко известна после того, как провела интервью с президентом Владимиром Путиным в марте 2018 года. До перехода на телеканал NBC она работала на Fox News.

Источник: РБК