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Мексика предложила временные разрешения на работу мигрантам, которые попросят убежища в стране. Таким образом власти пытаются остановить "караван беженцев" из Центральной Америки, который движется к США.

План также предусматривает выдачу временных удостоверений личности, медицинскую помощь и обучение детей.

Однако, чтобы получить все эти блага, мигранты должны остаться в южных мексиканских штатах Чьяпас и Оахака.

США предупредили, что около 800 военнослужащих могут быть направлены к границе Мексики и США, чтобы остановить мигрантов.

"Я отправляю военных в этой чрезвычайной ситуации, - заявил на этой неделе президент США Дональд Трамп. - Они [мигранты] будут остановлены!" Президент также пригрозил сократить помощь, выделяемую Гватемале, Сальвадору и Гондурасу.

Колонна мигрантов стартовала из Гондураса несколько недель назад.

Программа, представленная президентом Энрике Пенья Ньето, коснется выходцев из Центральной Америки, которые официально запросили статус беженца в Мексике или планируют сделать это в ближайшем будущем. Она называется Estas en Tu Casa ("Это твой дом" на испанском).

"Сегодня Мексика протягивает вам руку", - заявил президент. Однако он добавил: "Этот план предназначен только для тех, кто соблюдает мексиканские законы, и это первый шаг на пути к постоянному решению проблемы для тех, кому предоставлен статус беженца в Мексике".

План включает:

Временные удостоверения личности и разрешение на работу

Медицинская помощь

Обучение детей мигрантов

Предоставление жилья в местных общежитиях

Однако президент не стал объяснять, что произойдет с мигрантами, если они решат продолжить путь.

Мексиканские власти подвергаются все большему давлению со стороны администрации Трампа, от них требуют решить проблему с колонной, поясняет корреспондент Би-би-си Уилл Грант.

Власти Мексики пытаются успокоить США, однако в то же время не хотят сдерживать колонну силой.

Колонна сейчас движется по муниципалитету Арриага в штате Чьяпас.

Большинство мигрантов уже заявили, что не намерены менять свои планы попасть в США.

"Большинство планирует пересечь границу. Таково и мое намерение", - рассказал Би-би-си Хосе Сантос из Гондураса.

"Потому что, да, хотя жизнь здесь спокойнее, чем дома, но это все же не похоже на США, где будет лучше. Это цель: лучшая жизнь", - добавляет он.

Анна Лиссет Веласкес, тоже из Гондураса, сказала Би-би-си: "Это доброе предложение, но в наш план не входит останавливаться на полпути".

Тем не менее другой мигрант описал план мексиканских властей как достойный план Б: "Потому что мы не можем вернуться в Гондурас. Так что в качестве второго варианта нам будет лучше здесь", - сказал он.

По данным ООН, по данным на 22 октября, к колонне мигрантов присоединились более семи тысяч человек. Однако колонна разделилась, поэтому точное число идущих определить почти невозможно.

Мигранты говорят, что они бегут от преследований, нищеты и насилия в их родных странах - Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре.

Источник: Русская служба BBC