Победительница конкурса красоты упала в обморок на сцене (4)

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В мире | 27 октября 2018 года, 12:44

Победительница конкурса Miss Grand International, парагвайка Клара Соса, упала в обморок после объявления о ее победе, об этом сообщил канал ABS-CBN News.

Видеозапись случившегося опубликована на YouTube. На кадрах видно, как две участницы конкурса стоят друг напротив друга, держась за руки и ожидая оглашения победителя. После объявления о победе Парагвая Соса, вероятно, не справившись с нервным напряжением, падает без чувств.

Через некоторое время победительница пришла в себя и смогла продолжить участие в церемонии награждения.

Miss Grand International — ежегодно проводящийся международный конкурс красоты. Он входит в "большой шлем" конкурсов красоты наряду с "Мисс Вселенная", "Мисс мира", "Мисс интернэшнл" и "Мисс супранешнл". В этом году конкурс прошел в Мьянме.

Источник: РИА Новости

Комментарии 4
Ы3 часа назад
Тебя видно много раз акушерка об кафель роняла головой..
1
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В мире животных 1 час назад
Народ НЕ УСТАНЕТ ХАВАТЬ ДЕРЬМО!!!
На первой минуте она падает в обморок...на третьей она УЖЕ улыбается..
Шоу МАСТ ГО ОН..ТАК СКАЗАТЬ;))))
1
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Саня3 часа назад
было бы смешно еслиб она ещё б раза 3 ебнулась
5
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