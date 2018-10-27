В Мексике линчевали водителя автомобиля, врезавшегося в толпу (3)
В мексиканском штате Мехико очевидцы аварии устроили самосуд над водителем-лихачом, который врезался на своем автомобиле в толпу из 50 верующих, спешивших в церковь.
ДТП произошло в четверг около 22:00 в Сан-Мартин-Куаутлальпане (пригород Чалько), пишет Infopolitano. По вине водителя, который превысил скорость и не справился с управлением, пострадали 32 человека. Среди них оказались 14 детей, в том числе шестилетняя девочка. После аварии уцелевшие паломники вытащили из машины двух мужчин и забили их насмерть, а транспортное средство сожгли. Также были избиты еще два пассажира уничтоженного пикапа, но их спасли от смерти подоспевшие на место происшествия полицейские, сообщает El Horizonte.
Предположительно, среди погибших мужчин оказался водитель - виновник аварии. Также сообщается, что все четверо находившихся в пикапе мужчин были пьяны.
Еще один наезд на людей произошел в муниципалитете Тлальманалько. Там патрульная машина полиции въехала в толпу. Ранения получили шесть человек, передает РИА "Новости".
Источник: NEWSru.com
Фото из Twitter
А хули, зря всех сначала добрых сектантов не передавили. Сейчас бы остались в живых.
Они же ёбнутые все поголовно, Pussy Riot православнутые бы разорвали, если б охрана с полицией.
Сжечь все церкви и запретить всяческую религию под угрозой смертной казни. Всё зло в мире от них, начиная от терроризма и кончая ритуальными самосожжениями в православнутости.
Погибшие дети - шок ужасный.