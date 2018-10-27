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В мексиканском штате Мехико очевидцы аварии устроили самосуд над водителем-лихачом, который врезался на своем автомобиле в толпу из 50 верующих, спешивших в церковь.

ДТП произошло в четверг около 22:00 в Сан-Мартин-Куаутлальпане (пригород Чалько), пишет Infopolitano. По вине водителя, который превысил скорость и не справился с управлением, пострадали 32 человека. Среди них оказались 14 детей, в том числе шестилетняя девочка. После аварии уцелевшие паломники вытащили из машины двух мужчин и забили их насмерть, а транспортное средство сожгли. Также были избиты еще два пассажира уничтоженного пикапа, но их спасли от смерти подоспевшие на место происшествия полицейские, сообщает El Horizonte.

Предположительно, среди погибших мужчин оказался водитель - виновник аварии. Также сообщается, что все четверо находившихся в пикапе мужчин были пьяны.

Еще один наезд на людей произошел в муниципалитете Тлальманалько. Там патрульная машина полиции въехала в толпу. Ранения получили шесть человек, передает РИА "Новости".

Источник: NEWSru.com

Фото из Twitter