Трамп: моя победа на выборах - худшее, что могло случиться с Россией (9)

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В мире | 27 октября 2018 года, 13:11

Президент США Дональд Трамп назвал свою победу в президентских выборах 2016 года "худшим, что случалось с Россией", сообщает Fox News.

Как отмечает Life, Трамп участвует в предвыборном ралли в поддержку республиканских кандидатов на промежуточных выборах, которые пройдут в США 6 ноября. Они называются промежуточными, поскольку проводятся на середине срока действующего президента. Будут переизбраны все 435 депутатов палаты представителей, 35 из 100 сенаторов, а также губернаторы 39 штатов и территорий.

"Знаете, что я вам скажу? Моя победа на выборах — худшее, что случалось с Россией когда-либо", — заявил Трамп на митинге в Северной Каролине.

"Но вместе с тем ладить с Россией, ладить с Китаем, Северной Кореей, Японией — это хорошо, а не плохо", — добавил американский лидер, отметив, что у него была хорошая встреча с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

Между тем, как передает РИА Новости, президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проведут следующую встречу в Париже после торжественных мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Кроме того, советник Трампа Джон Болтон заявил, что Белый дом пригласил Путина в Вашингтон.

Фото: Flickr/PolitVesti.com

Комментарии 9
yes2 часа назад
рейтинг у себя поднимает, не более,а сам пригласил Путина в гости, у русофобов рвутся пуканы
2
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Коська2 часа назад
Трамп как та собачка, лижущая себе яйца. Ну кто же ещё полижет как не она сама ....
Ну может ещё лабусы... Эти момент не упустят хозяйские гениталии вылизать. )))
2
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Latviešu Patriots2 часа назад
Nekur viņu negaida:))), bet uz Vašingtonu pirmos uzaicināja Baltijas valstu Prezidentus, tikai pēc tam Putinu:))))
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