Президент США Дональд Трамп назвал свою победу в президентских выборах 2016 года "худшим, что случалось с Россией", сообщает Fox News.

Как отмечает Life, Трамп участвует в предвыборном ралли в поддержку республиканских кандидатов на промежуточных выборах, которые пройдут в США 6 ноября. Они называются промежуточными, поскольку проводятся на середине срока действующего президента. Будут переизбраны все 435 депутатов палаты представителей, 35 из 100 сенаторов, а также губернаторы 39 штатов и территорий.

"Знаете, что я вам скажу? Моя победа на выборах — худшее, что случалось с Россией когда-либо", — заявил Трамп на митинге в Северной Каролине.

.@POTUS makes remarks at a "Make America Great Again" rally in Charlotte, North Carolina. https://t.co/0VDnJdiBMR