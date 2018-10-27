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Президент США Дональд Трамп назвал свою победу в президентских выборах 2016 года "худшим, что случалось с Россией", сообщает Fox News.

Как отмечает Life, Трамп участвует в предвыборном ралли в поддержку республиканских кандидатов на промежуточных выборах, которые пройдут в США 6 ноября. Они называются промежуточными, поскольку проводятся на середине срока действующего президента. Будут переизбраны все 435 депутатов палаты представителей, 35 из 100 сенаторов, а также губернаторы 39 штатов и территорий.

"Знаете, что я вам скажу? Моя победа на выборах — худшее, что случалось с Россией когда-либо", — заявил Трамп на митинге в Северной Каролине.

.@POTUS makes remarks at a "Make America Great Again" rally in Charlotte, North Carolina. https://t.co/0VDnJdiBMR — Fox News (@FoxNews) 26 октября 2018 г.

"Но вместе с тем ладить с Россией, ладить с Китаем, Северной Кореей, Японией — это хорошо, а не плохо", — добавил американский лидер, отметив, что у него была хорошая встреча с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

Между тем, как передает РИА Новости, президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проведут следующую встречу в Париже после торжественных мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Кроме того, советник Трампа Джон Болтон заявил, что Белый дом пригласил Путина в Вашингтон.

Фото: Flickr/PolitVesti.com