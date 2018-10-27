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Военно-воздушные силы Израиля возобновили авиаудары по сектору Газа после нескольких часов затишья, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.

«Наши истребители наносят удары по объектам террористов по всей территории сектора Газа, после десятков ракет, выпущенных по Израилю за последние 12 часов», — говорится в сообщении.

Our fighter jets are striking terror targets throughout #Gaza, following dozens of rockets fired at #Israel over the last 12 hours. — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) October 27, 2018

RAW FOOTAGE: This is what it looks like when rockets are intercepted right above your home.

10-12 rockets were fired from #Gaza at #Israel, the Iron Dome aerial defense system intercepted several. pic.twitter.com/L1zx99R55c — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) October 26, 2018

Ранее Израиль сообщал о продолжающемся обстреле со стороны Газы. После ночного обстрела Израиля его авиация разбомбила порядка 80 целей в секторе Газа. По данным Израиля, были атакованы две оружейные мастерские, пять баз повстанцев, тренировочный лагерь, вход в подземный туннель и наблюдательный пост.

Официальный представитель израильской армии Йонатан Конрикус заявил, что приказ о ночном обстреле палестинская группировка получила от властей Сирии и Ирана, передает РИА Новости.

Накануне в секторе Газы ХАМАС организовала «Марш возвращения» с участием 15 тысяч человек, сообщила израильская сторона. Мероприятие привело к столкновениям с израильскими военными на границе.

Источник: ПОЛИТ.РУ