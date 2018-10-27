Израиль возобновил авиаудары по сектору Газа (7)

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В мире | 27 октября 2018 года, 15:34

Военно-воздушные силы Израиля возобновили авиаудары по сектору Газа после нескольких часов затишья, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.

«Наши истребители наносят удары по объектам террористов по всей территории сектора Газа, после десятков ракет, выпущенных по Израилю за последние 12 часов», — говорится в сообщении.

Ранее Израиль сообщал о продолжающемся обстреле со стороны Газы. После ночного обстрела Израиля его авиация разбомбила порядка 80 целей в секторе Газа. По данным Израиля, были атакованы две оружейные мастерские, пять баз повстанцев, тренировочный лагерь, вход в подземный туннель и наблюдательный пост.

Официальный представитель израильской армии Йонатан Конрикус заявил, что приказ о ночном обстреле палестинская группировка получила от властей Сирии и Ирана, передает РИА Новости.

Накануне в секторе Газы ХАМАС организовала «Марш возвращения» с участием 15 тысяч человек, сообщила израильская сторона. Мероприятие привело к столкновениям с израильскими военными на границе.

Источник: ПОЛИТ.РУ

Комментарии 7
Latviešu Patriots39 минут назад
Pilnībā Tev piekrītu! Esmu žīdu pusē viņu cīņā ar palestīniešu teroristiem!
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Саня42 минуты назад
В день, когда начнётся зачистка срашки от кремлядских террористов, ВВС Израиля и Турции сыграют решающую роль.
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Patriot44 минуты назад
No Izraèlas valsts ir ko pamàcìties, kà vini iznìcina teroristus. Iznìcinàt ar spècìgu triecienu neuzsàkot nekàdas pàrrunas, tas ir tas ko jàiemàcàs arì mùsu specvienìbàm.
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