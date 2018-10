В мире |

Военно-воздушные силы Израиля возобновили авиаудары по сектору Газа после нескольких часов затишья, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.

«Наши истребители наносят удары по объектам террористов по всей территории сектора Газа, после десятков ракет, выпущенных по Израилю за последние 12 часов», — говорится в сообщении.

Our fighter jets are striking terror targets throughout #Gaza , following dozens of rockets fired at #Israel over the last 12 hours.

RAW FOOTAGE: This is what it looks like when rockets are intercepted right above your home.

10-12 rockets were fired from #Gaza at #Israel, the Iron Dome aerial defense system intercepted several. pic.twitter.com/L1zx99R55c