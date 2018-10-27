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Рабочая группа эстонского минфина разработала подробную инструкцию, которая регламентирует, в каких случаях государственные служащие могут принимать подарки. Об этом пишет Postimees.

Также в новых правилах оговаривается, какие именно подарки могут получать чиновники. К примеру, государственному служащему можно подарить корзинку с орехами на Рождество или букет цветов во время памятного события. Однако, к примеру, подарочные карты в СПА уже будут считаться неуместными.

В общей сложности в документе прописаны 19 конкретных ситуаций, в которых могут оказаться чиновники в повседневной жизни. Там же даны советы, что делать в ситуации, когда чиновнику пытаются вручить неподобающий подарок.

Источник: Газета.ру

Фото: flickr.com/Brian Aslak