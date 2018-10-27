В Эстонии установили, какие подарки могут получать чиновники (5)

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В мире | 27 октября 2018 года, 16:34

Рабочая группа эстонского минфина разработала подробную инструкцию, которая регламентирует, в каких случаях государственные служащие могут принимать подарки. Об этом пишет Postimees.

Также в новых правилах оговаривается, какие именно подарки могут получать чиновники. К примеру, государственному служащему можно подарить корзинку с орехами на Рождество или букет цветов во время памятного события. Однако, к примеру, подарочные карты в СПА уже будут считаться неуместными.

В общей сложности в документе прописаны 19 конкретных ситуаций, в которых могут оказаться чиновники в повседневной жизни. Там же даны советы, что делать в ситуации, когда чиновнику пытаются вручить неподобающий подарок.

Источник: Газета.ру

Фото: flickr.com/Brian Aslak

Комментарии 5
Саня3 часа назад
Чиновники НЕ должны получать подарки. Это их работа и им за их работу платят.
1
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Patriot3 часа назад
Tà ir normàla pasaules prakse, kura tiek ievèrota tanìs valstìs, kur nav krievu pasaules ietekmes.
4
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Избиратель1 час назад
Ты ли это, Сцаня???
В какие - то веки мысль в твоей одной извилине правильная проскользнула!
2
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