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Создатели «Симпсонов» задумались об исключении из мультфильма персонажа Апу Нахасапимапетилона, сообщает IndieWire.

Как отмечается, речь этого второстепенного персонажа имеет индийский акцент. Многие зрители считают его оскорбительным изображением индусов, проживающих в Соединенных Штатах.

««Я получил обескураживающие новости, которые я проверил из различных источников: они [создатели сериала] собираются избавиться от персонажа Апу полностью», — заявил индийский кинопродюсер Ади Шанкар.

Он добавил, что это позволит избежать существующих противоречий в отношении персонажа.

Источник: Газета.ру

Фото: flickr.com/Kelvin64