"Симпсоны" могут лишиться персонажа из-за обвинений в расизме
В мире | 27 октября 2018 года, 21:34
Создатели «Симпсонов» задумались об исключении из мультфильма персонажа Апу Нахасапимапетилона, сообщает IndieWire.
Как отмечается, речь этого второстепенного персонажа имеет индийский акцент. Многие зрители считают его оскорбительным изображением индусов, проживающих в Соединенных Штатах.
««Я получил обескураживающие новости, которые я проверил из различных источников: они [создатели сериала] собираются избавиться от персонажа Апу полностью», — заявил индийский кинопродюсер Ади Шанкар.
Он добавил, что это позволит избежать существующих противоречий в отношении персонажа.
Источник: Газета.ру
Фото: flickr.com/Kelvin64