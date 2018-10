В мире |

Как минимум восемь человек погибли при стрельбе в синагоге в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания), сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на переговоры полиции.

По данным местного телеканала KDKA, полиция подтвердила инцидент со стрельбой. Прибывшие на место наряды были обстреляны и укрылись за машинами, передает телеканал.

BREAKING: Four people have been confirmed dead in a shooting at a Pittsburgh synagogue, according to CBS affiliate @kdka https://t.co/rldHevHSsX pic.twitter.com/KVUH2UvYo5