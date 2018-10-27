В США произошла стрельба в синагоге: есть погибшие (5)
Как минимум восемь человек погибли при стрельбе в синагоге в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания), сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на переговоры полиции.
По данным местного телеканала KDKA, полиция подтвердила инцидент со стрельбой. Прибывшие на место наряды были обстреляны и укрылись за машинами, передает телеканал.
BREAKING: Four people have been confirmed dead in a shooting at a Pittsburgh synagogue, according to CBS affiliate @kdka https://t.co/rldHevHSsX pic.twitter.com/KVUH2UvYo5— CBS News (@CBSNews) October 27, 2018
По данным телеканала, в полицию поступили звонки от забаррикадировавшихся в здании людей. Нескольких человек вывели, полиция работает над спасением остальных.
Как передает РИА Новости, по предварительным данным, преступник стрелял из автомата.
В субботу синагога в районе Сквиррел Хилл (Беличья гора) была полна людей, добавляет телеканал.
Фото из Twitter