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Как минимум восемь человек погибли при стрельбе в синагоге в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания), сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на переговоры полиции.

По данным местного телеканала KDKA, полиция подтвердила инцидент со стрельбой. Прибывшие на место наряды были обстреляны и укрылись за машинами, передает телеканал.

BREAKING: Four people have been confirmed dead in a shooting at a Pittsburgh synagogue, according to CBS affiliate @kdka https://t.co/rldHevHSsX pic.twitter.com/KVUH2UvYo5 — CBS News (@CBSNews) October 27, 2018

По данным телеканала, в полицию поступили звонки от забаррикадировавшихся в здании людей. Нескольких человек вывели, полиция работает над спасением остальных.

Как передает РИА Новости, по предварительным данным, преступник стрелял из автомата.

В субботу синагога в районе Сквиррел Хилл (Беличья гора) была полна людей, добавляет телеканал.

Фото из Twitter