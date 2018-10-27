В США произошла стрельба в синагоге: есть погибшие (5)

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В мире | 27 октября 2018 года, 18:01

Как минимум восемь человек погибли при стрельбе в синагоге в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания), сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на переговоры полиции.

По данным местного телеканала KDKA, полиция подтвердила инцидент со стрельбой. Прибывшие на место наряды были обстреляны и укрылись за машинами, передает телеканал.

По данным телеканала, в полицию поступили звонки от забаррикадировавшихся в здании людей. Нескольких человек вывели, полиция работает над спасением остальных.

Как передает РИА Новости, по предварительным данным, преступник стрелял из автомата.

В субботу синагога в районе Сквиррел Хилл (Беличья гора) была полна людей, добавляет телеканал.

Фото из Twitter

Комментарии 5
Крыса1 час назад
Кааакоой уужаааас, ВСЯ ЛАТВИЯ СКОРБИТ!!
1
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Оо2 часа назад
Насрать
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Угу1 час назад
Ватка не может без своих "пять копеек", чтоб не вложить.
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