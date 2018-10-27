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Исполнитель роли Джека Воробья в серии фильмов "Пираты Карибского моря" Джонни Депп не будет задействован в проекте после его перезапуска. Об этом таблоиду Daily Mail сообщил один из создателей картин, сценарист Стюарт Битти.

По словам собеседника газеты, кинокомпания Disney планирует кардинально изменить облик "Пиратов" из-за низких кассовых сборов предыдущей части франшизы. Повлиял на решение боссов студии и возраст актера — в июне Деппу исполнилось 55 лет.

Битти не сообщил, будут ли другие изменения в актерском составе проекта, однако отметил, что над продолжением "Пиратов Карибского моря" будет работать новая команда сценаристов, в которую войдут создатели комедийного боевика "Дэдпул".

Джонни Депп сыграл во всех пяти частях серии, принесшей Disney около четырех миллиардов долларов. За роль капитана Джека Воробья в первой части "Пиратов" актер был номинирован на премию "Оскар" (2004), однако статуэтка ушла к Шону Пенну.

Источник: РИА Новости