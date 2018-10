В мире |

В Питтсбурге (США) полиции сдался мужчина, подозреваемый в стрельбе по прихожанам в синагоге, он ранен, сообщает телеканал KDKA. В результате произошедшего погибли восемь человек.

Подозреваемого допрашивают.

Полиция подтвердила гибель восьми человек, их убили в основном помещении синагоги и на подвальном этаже. О числе раненых полицейские пока не сообщают.

Нападение на синагогу началось около 10 часов утра, когда в здании было много людей, собравшихся на субботнюю молитву. Когда полицейские подъехали к храму, стрелявший открыл по ним огонь и началась перестрелка, сообщали очевидцы. По предварительным данным телеканала, ранения могли получить два сотрудника полиции.

Пока продолжалась спецоперация, из здания удалось вывести несколько человек, сообщает KDKA.

Жителям Питтсбурга рекомендовали избегать района, где находится синагога, а местным жителям — не выходить из домов.

#BreakingNews Reports of an active shooter in a synagogue in Squirrel Hill. Huge police presence pic.twitter.com/vodOAuEBsu — Lori Houy (@WPXI_Lori) 27 октября 2018 г.

#BREAKING: Suspect has surrendered. He is injured. Here is the scene just a few blocks away from the synagogue. At least 8 people killed @KDKA pic.twitter.com/AwhjC3iyH4 — Meghan Schiller (@MeghanKDKA) 27 октября 2018 г.

Как сообщает Express.co.uk со ссылкой на KDKA-TV, стало известно имя стрелка, им оказался Роберт Боуэрс.

Очевидцы инцидента отмечают, что злоумышленник получил ранения в перестрелке с правоохранителями.

Между тем, Life Новости ведет прямую трансляцию с места перестрелки.

Очевидцы комментируют стрельбу в синагоге Питтсбурга.

Как передает РИА Новости,ссылаясь на местный телеканал KDKA, прибывшие на место наряды попали под обстрел и укрылись за машинами.

Трое полицейских получили ранения. Точное количество пострадавших до сих пор уточнеятся.Однако местные СМИ сообщают минимум о 12 раненых,пишет РИА Новости.

KDKA уточняет, что злоумышленник зашел в синагогу и перед тем как открыть стрельбу выкрикивал антисемитские лозунги.

Как пишет РИА Новости, журналисты портала BNL News нашли злоумышленника в соцсетях. Его зовут Роб Бауэр, ему 48 лет. Информация в аккаунтах этого человека свидетельствует о том, что он сторонник нацистов и Адольфа Гитлера. Кроме того, по данным ресурса, подозреваемый ненавидит президента США Дональда Трампа, так как считает, что он находится под контролем евреев.

На место происшествия приехал мэр города Билл Педуто.

Pittsburg officials confirm three officer shot and there are the tower these inside the synagogue here in Squirrelhill #wpxi pic.twitter.com/sskkRm7ZAg — Stephen Banfield (@coachtvnews) 27 октября 2018 г.

Трамп отреагировал на трагедию в Питтсбурге.

"Слежу за событиями в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Правоохранительные органы на месте. Люди в районе Сквирел Хилл должны оставаться в укрытии. Похоже, несколько человек погибли. Остерегайтесь стрелка. Да благословит всех Господь!" — написал глава Белого дома в Twitter.

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 октября 2018 г.

Источник: телеканал "Дождь"

Фото: facebook.com/oldLentach