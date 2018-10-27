Стрелявший в американской синагоге задержан: погибли 8 человек (6)

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В мире | 27 октября 2018 года, 18:39

В Питтсбурге (США) полиции сдался мужчина, подозреваемый в стрельбе по прихожанам в синагоге, он ранен, сообщает телеканал KDKA. В результате произошедшего погибли восемь человек.

Подозреваемого допрашивают.

Полиция подтвердила гибель восьми человек, их убили в основном помещении синагоги и на подвальном этаже. О числе раненых полицейские пока не сообщают.

Нападение на синагогу началось около 10 часов утра, когда в здании было много людей, собравшихся на субботнюю молитву. Когда полицейские подъехали к храму, стрелявший открыл по ним огонь и началась перестрелка, сообщали очевидцы. По предварительным данным телеканала, ранения могли получить два сотрудника полиции.

Пока продолжалась спецоперация, из здания удалось вывести несколько человек, сообщает KDKA.

Жителям Питтсбурга рекомендовали избегать района, где находится синагога, а местным жителям — не выходить из домов.

Как сообщает Express.co.uk со ссылкой на KDKA-TV, стало известно имя стрелка, им оказался Роберт Боуэрс.

Очевидцы инцидента отмечают, что злоумышленник получил ранения в перестрелке с правоохранителями.

Между тем, Life Новости ведет прямую трансляцию с места перестрелки.

Очевидцы комментируют стрельбу в синагоге Питтсбурга.

Как передает РИА Новости,ссылаясь на местный телеканал KDKA, прибывшие на место наряды попали под обстрел и укрылись за машинами.

Трое полицейских получили ранения. Точное количество пострадавших до сих пор уточнеятся.Однако местные СМИ сообщают минимум о 12 раненых,пишет РИА Новости.

KDKA уточняет, что злоумышленник зашел в синагогу и перед тем как открыть стрельбу выкрикивал антисемитские лозунги.

Как пишет РИА Новости, журналисты портала BNL News нашли злоумышленника в соцсетях. Его зовут Роб Бауэр, ему 48 лет. Информация в аккаунтах этого человека свидетельствует о том, что он сторонник нацистов и Адольфа Гитлера. Кроме того, по данным ресурса, подозреваемый ненавидит президента США Дональда Трампа, так как считает, что он находится под контролем евреев.

На место происшествия приехал мэр города Билл Педуто.

Трамп отреагировал на трагедию в Питтсбурге.

"Слежу за событиями в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Правоохранительные органы на месте. Люди в районе Сквирел Хилл должны оставаться в укрытии. Похоже, несколько человек погибли. Остерегайтесь стрелка. Да благословит всех Господь!" — написал глава Белого дома в Twitter.

Источник: телеканал "Дождь"

Фото: facebook.com/oldLentach

Комментарии 6
Рижанин1 час назад
В свете последнего решения Евросоюза по фашистам и фашистким оргазицям уверен ли ты, дерьмо, что ты не компрометируешь подобными заявлениями техЮ кто тебе платит - ведь здесь все прекрасно знают на кого ты работаешь.

Это первый и последний раз когда я ответил на твой высер.
4
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Саня1 час назад
Ещё одна хлевчанка?
Сейчас расплачусь, поговори со мной!!!
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Саня1 час назад
Нет, сруский пативрот отомстил за пацанов из АН-20.
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