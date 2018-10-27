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В Афганистане террорист-смертник протаранил здание центра логистики сил безопасности, в результате чего погибли по меньшей мере 7 человек, еще 37 – пострадали, сообщает в субботу, 27 октября Pajhwok со ссылкой на директора общественного здравоохранения Мохаммада Салима Асхаркхела.

По данным издания, атака произошла сегодня утром в городе Майдан-Шахр (провинция Вардак).

"По меньшей мере семь человек были убиты, а еще 37 человек получили ранения после того, как в субботу утром один из террористов-смертников врезался в базу сил безопасности в центральной провинции Вардак", - передает агентство информацию от чиновников.

Отмечается, что среди погибших – сотрудник правоохранительных органов страны. Согласно источникам издания, террорист находился за рулем заминированного авто. После теракта была перекрыта дорога Кабул - Кандагар.

Ответственность за теракт уже взял на себя "Талибан".

Источник: MIGnews.com

Фото: flickr/Vladimir Varfolomeev