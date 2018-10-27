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Шесть человек погибли, еще один получил травмы в результате столкновения грузовика с микроавтобусом на западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге, передает ТАСС, ссылаясь на в пресс-службу регионального управления МЧС.

"Грузовик Iveco столкнулся с Honda. Погибли шесть человек. Один пострадал", - сказал собеседник агентства. "На месте аварии под днищем автомобиля "Хонда" обнаружено тело седьмого погибшего", - позже уточнил собеседник агентства.

Он рассказал, что все погибшие находились в микроавтобусе. Водитель грузовика получил травмы. Обстоятельства и причины происшествия уточняются.

Западный скоростной диаметр - платная городская автомагистраль, которая связывает северные и южные районы Петербурга в обход исторического центра. Она позволяет пересечь Санкт-Петербург на машине менее чем за 20 минут.

Дополнено: Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, на месте ДТП было обнаружено тело седьмого погибшего.

"На месте аварии под днищем автомобиля Honda обнаружено тело седьмого погибшего", - сказал собеседник агентства.

Источник: DELFI

Фото: flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru