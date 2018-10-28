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Роберту Бауэрсу, устроившему стрельбу в синагоге в Питтсбурге, предъявлены обвинения по 29 пунктам. Об этом сообщает CBN News. В результате нападения погибли 11 человек.

Нападавшего обвинили в использовании огнестрельного оружия для совершения убийства, воспрепятствовании исполнения религиозных убеждений посредством убийства верующих, нанесении телесных повреждений полицейским, а также насильственных действиях с применением огнестрельного оружия.

Генпрокурор США Джефф Сешнс ранее заявил, что Бауэрсу предъявят обвинения, касающиеся преступлений, совершенных на почве религиозной ненависти. По его словам, все они могут привести к смертной казни.

"Ненависть и насилие на основе религии не могут возникать в нашем обществе", — отметил Сешнс.

Стрельба в синагоге "Древо жизни" произошла утром в субботу по местному времени. 46-летний Бауэрс вошел в синагогу и начал стрелять по прихожанам с крикам: "Все евреи должны умереть". Он находился в здании около 20 минут, после чего он начал перестрелку с полицейскими, которые приехали к синагоге.

В результате атаки погибли 11 человек, шесть человек получили ранение, в том числе четверо полицейских. Сам нападавший сдался полиции.

Источник: "Дождь"