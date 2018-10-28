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Министерство обороны России намерено разместить новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на ряде стратегических направлений, в том числе в Калининградской области и в Белоруссии. Это следует из извещения о проведении закрытого аукциона на монтаж оборудования, размещенного на сайте госзакупок РФ.

"Доработка, монтаж и подключение составных частей комплекса РЭП (радиоэлектронного подавления. — РБК) "Самарканд" к системе передачи данных Министерства обороны Российской Федерации", — описывается суть контракта.

Все комплексы должны быть введены в строй до 10 ноября 2019 года.

Исполнителю предстоит обеспечить работу комплексов в 13 военных частях.

По данным из открытых источников, перечисленные в тендере воинские части дислоцируются на Дальнем Востоке, в Мурманской и Нижегородской областях, Калининградской области и Белоруссии. Эту информацию подтверждает и агентство "Интерфакс".

О развертывании комплексов "Самарканд" на объектах Северного морского флота было известно с 2017 года, об этом сообщало Минобороны РФ. На Балтийском флоте обучение специалистов для работы на этих комплексах проводилось в мае 2017 года.

Задачей комплексов радиоэлектронного подавления является постановка помех и срыв коммуникаций противника.

НАТО обвиняет Россию в милитаризации Калининградской области и модернизации военных объектов в самом западном регионе страны.

Внимание на военную активность России в Калининградской области ранее обращал генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью РБК.

"Мы замечаем, что в последние несколько лет Россия милитаризует Калининградскую область: она разместила там новые современные средства вооружения... Мы также замечаем, что Россия инвестирует в инфраструктуру Калининграда, я не буду называть конкретные системы вооружения, согласно информации разведывательных служб НАТО, но мы пристально следим за деятельностью России в Калининграде", — говорил он.

Особую тревогу Запада, в частности, вызывает размещение под Калининградом ракетных комплексов "Искандер". А в октябре телекомпания CNN на основании данных спутникового наблюдения сообщила, что российские военные модернизировали хранилища ядерных зарядов в регионе.

Источник: РБК