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Вечером в субботу, 27 октября, вертолет владельца английского футбольного клуба "Лестер Сити" Вишая Шривадданапрабхи разбился вскоре после взлета с поля стадиона. Как рассказал Би-би-си друг его семьи, тайский бизнесмен находился на борту вертолета.

Пока неизвестно, сколько человек погибло в результате крушения. Трагедия произошла рядом со стадионом команды в Лестере после матча с "Вест Хэм Юнайтед". Пожарным потребовалось 20 минут, чтобы потушить огонь после крушения.

Вертолет взлетел с территории стадиона спустя около часа после окончания матча, и, как сообщают очевидцы, резко начал терять скорость, после чего разбился на автомобильной парковке и загорелся.

Один из очевидцев рассказал в интервью Sky Sports News: "Нам из окна бара через дорогу было видно стадион. Я был с племянником. Мы увидели, что вертолет закружило, а потом через несколько секунд он рухнул и загорелся".

По словам одного из свидетелей, "хвостовой винт не работал, из-за чего вертолет закружило".

Фотограф Райан Браун, работавший на матче, сказал, что ему было хорошо видно, что произошло с вертолетом перед крушением.

Он рассказал в интервью Би-би-си: "В буквальном смысле остановился двигатель, и я обернулся. Он [вертолет] издал стрекочущий звук, после чего шум затих. Лопасти закрутились, а затем я услышал громкий взрыв".

Он заявил, что побежал к месту крушения и увидел огромный шар пламени. Было похоже, что вертолет врезался в промышленный парк, примыкающий к стадиону.

Свидетели также рассказывают, что одним из первых к месту трагедии прибежал вратарь "Лестер Сити" Каспер Шмейхель.

Более точные причины крушения и отказа двигателя пока неизвестны. Уроженец Бангкока Шривадданапрабха выкупил клуб "Лестер Сити" в августе 2010 года за 39 млн фунтов, когда клуб выступал во втором эшелоне английского футбола. Сезон 2010-11 годов "Лестер" начал на редкость неудачно и к октябрю обосновался на последнем месте с одной победой в девяти матчах.

Но в 2014 году клуб выиграл чемпионат второй лиги и вышел в Премьер-лигу, а в 2016 команда-аутсайдер предыдущего сезона вопреки всем прогнозам стала чемпионом английской Премьер-лиги.

Это была первая в 132-летней истории "Лестера" победа в высшей лиге английского футбола, которая вошла в историю как одно из самых невероятных достижений в спорте. Шансы клуба на победу в чемпионате в начале сезона оценивались букмекерами как 1 к 5000.

Вишай Шривадданапрабхи был страстным болельщиком и посещал все домашние матчи "Лестер Сити", прилетая на стадион на собственном вертолете.

Он вложил миллионы долларов в развитие клуба, жертвовал на деньги на нужды города и, по словам болельщиков, всегда был простым и доступным человеком, несмотря на свое миллиардное состояние.

Мэр Лестера Питер Соулсби написал в "Твиттере": "Мои мысли и молитвы - со всеми, и особенно - с владельцами, которые сделали так много для клуба и для города".

"Лестер Сити" - относительно небольшой клуб, и историческая победа 2016 года сплотила его болельщиков, сотрудников и игроков в довольно тесный и дружеский коллектив. Поэтому гибель владельца клуба, столь много сделавшего для его развития, здесь воспринимается с особой болью и горечью.

"Я видел, как работники клуба плакали, - сообщал футбольный комментатор Би-би-си Иэн Стрингер. - В вестибюле клуба была тишина, люди оглядывались по сторонам в растерянности и утешали друг друга".

"Это очень сплоченный клуб. Люди любили этого парня, вместе они сумели добиться исторический победы на этом стадионе, завоевав золото Премьер-лиги", - рассказывает Иэн Стрингер.

Источник: BBC News