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Президент Польши Анджей Дуда считает, что Германия должна выплатить Варшаве репарации за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны.

"По моему мнению, соглашение по теме репарационных выплат не достигнуто", - сказал он в интервью, опубликованном в воскресенье в немецкой газете Bild.

По словам Дуды, "ущерб, нанесенный в годы войны, никогда не был компенсирован".

В частности, он указал на Варшаву, которая "была снесена до основания" немецкими войсками.

Заявление Анджея Дуды прозвучало в преддверии встречи премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая запланирована на 2 ноября в Варшаве.

Источник: "Интерфакс"