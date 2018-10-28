Президент Польши не считает закрытой тему о выплате Германией репараций (7)

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В мире | 28 октября 2018 года, 13:51

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Германия должна выплатить Варшаве репарации за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны.

"По моему мнению, соглашение по теме репарационных выплат не достигнуто", - сказал он в интервью, опубликованном в воскресенье в немецкой газете Bild.

По словам Дуды, "ущерб, нанесенный в годы войны, никогда не был компенсирован".

В частности, он указал на Варшаву, которая "была снесена до основания" немецкими войсками.

Заявление Анджея Дуды прозвучало в преддверии встречи премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая запланирована на 2 ноября в Варшаве.

Источник: "Интерфакс"

Комментарии 7
нина2 часа назад
лучше -бы подсчитала наша комиссия сколько эта комиссия просрала денег налогоплательщиков,пока считала несуществующие убытки,а дуде советую закатить губу обратно,он получит от жилетки рукава !!!
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Насчитывальщик3 часа назад
Учитесь, патриоты, это же латвийская Нокия, настоящий клондайк - всем подряд ущерб насчитывать, не не надо скромничать, как недалекая Эстония - какие-то жалкие 1.2млрд насчитала там, где Латвия смогла насчитать 300млрд, не останавливайтесь, считайте еще!
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...1 час назад
Взыскать с Латвии все затраты,начиная с 1720 гогда...
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