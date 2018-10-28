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Папа римский Франциск выразил соболезнования всем жителям американского Питтсбурга и, прежде всего, еврейской общине города в связи с нападением на синагогу, произошедшим в субботу, 27 октября.

"Всевышний, прими покойных в мире, утешь их семьи и поддержи раненых. Все мы на самом деле ранены этим бесчеловечным актом насилия. Господи, помоги нам затушить очаги ненависти, разгорающиеся в наших обществах, укрепив чувство человеколюбия, уважение к жизни, моральные и гражданские ценности и святое смирение Бога, который любовь и отец всех", — сказал понтифик, обращаясь с традиционной воскресной проповедью к верующим, собравшимся на площади святого Петра в Ватикане.

Нападение на синагогу произошло утром в субботу, когда там собрались люди на церемонию.

По информации СМИ, стрелок вошел в здание и, выкрикивая антисемитские лозунги, начал стрелять. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка. Позже нападавший сдался правоохранителям.

В результате погибли 11 человек, еще шестеро, включая четырех полицейских, были ранены.

Источник: РИА Новости