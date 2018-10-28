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На борту вертолета, разбившегося вечером 27 октября возле стадиона в Лестере, находились пять человек, в том числе владелец футбольного клуба "Лестер" Вишай Шривадданапрабху. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к клубу.

В вертолете также были дочь тайского бизнесмена, два пилота и еще один человек, чья личность пока не установлена. Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее о том, что Шривадданапрабху находился в разбившемся вертолете сообщали "Би-би-си" и Sky News.

Вертолет владельца "Лестера" разбился через час после окончания матча между "Лестером" и "Вэст Хэмом". Он взлетел с футбольного поля и вскоре упал на парковке у стадиона клуба.

По предварительным данным, причиной падения вертолета стал отказ хвостового винта.

Тайский бизнесмен Вишай Шриваддханапрабха купил футбольный клуб "Лестер" в 2010 году. По данным Forbes, состояние предпринимателя достигает 4,9 миллиарда долларов. При нем "Лестер" впервые в своей истории выиграл английскую Премьер-лигу.

Источник: "Дождь"