В Китае туристам запретили фотографироваться с пандами
В мире | 28 октября 2018 года, 17:56
Власти провинции Сычуань, расположенной на Юго-Западе Китая, опубликовали предупреждение о запрете туристам приближаться к пандам, кормить их и фотографироваться за деньги. Об этом пишет газета China Daily.
По данным издания, с целью пресечения нарушений запрета в питомниках на территории Сычуани установлены камеры круглосуточного наблюдения.
Сообщается, что запрет касается заповедников и центров, в которых содержатся большие панды, им запретили любые виды коммерческой деятельности с этими животными.
Как отмечается, защитники панд в Китае давно выступали против того, чтобы посетители заповедников подходили к ним близко, поскольку животные, находящиеся под угрозой исчезновения, могут заразиться от туристов.
Источник: Газета.ru
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