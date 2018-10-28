Теннисистка Свитолина стала первой украинкой-чемпионкой WTA (2)
В мире | 28 октября 2018 года, 18:49
Седьмая ракетка мира Элина Свитолина, в финале итогового турнира WTA обыгравшая Слоун Стивенс 3:6, 6:2, 6:2, выиграла четвертый титул в сезоне, и 13-й и крупнейший – в карьере.
За два последних сезона она взяла рекордные для тура девять титулов, не проиграв ни одного финала.
24-летняя Свитолина стала первой украинкой-чемпионкой WTA Finals и завтра вернется в топ-5 на четвертое место.
Кроме того, она первой после Серены Уильямс в 2013-м выиграла итоговый, не проиграв ни матча.
Источник: Sports.ru
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