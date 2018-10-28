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Седьмая ракетка мира Элина Свитолина, в финале итогового турнира WTA обыгравшая Слоун Стивенс 3:6, 6:2, 6:2, выиграла четвертый титул в сезоне, и 13-й и крупнейший – в карьере.

За два последних сезона она взяла рекордные для тура девять титулов, не проиграв ни одного финала.

24-летняя Свитолина стала первой украинкой-чемпионкой WTA Finals и завтра вернется в топ-5 на четвертое место.

Кроме того, она первой после Серены Уильямс в 2013-м выиграла итоговый, не проиграв ни матча.

Источник: Sports.ru