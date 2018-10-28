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Власти в Эр-Рияде отклонили требование Анкары выслать задержанных по подозрению в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Речь идет о подданных Саудовской Аравии, заявил в субботу, 27 октября, глава МИД страны Адель аль-Джубейр в рамках конференции в Бахрейне.

"Они арестованы в Саудовской Аравии, расследование проходит в Саудовской Аравии, и уголовно-правовое преследование в отношении них проходит в Саудовской Аравии", - подчеркнул он.

Одновременно он пообещал, что ответственные за убийство журналиста будут наказаны.

"Кроме того, мы создадим механизмы, которые гарантируют, что подобное не произойдет вновь", - добавил аль-Джубейр.

Ранее прокуратура Стамбула направила запрос об экстрадиции 18 подозреваемых, задержанных в Саудовской Аравии в рамках расследования убийства Хашогги.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что виновные в убийстве журналиста должны предстать перед судом в Стамбуле.

По его словам, данное преступление - отнюдь не "банальное дело".

Проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак с гражданкой Турции.

19 октября Саудовская Аравия признала убийство исчезнувшего журналиста. Как заявила генпрокуратура в саудовской столице Эр-Рияде, в консульстве произошла "драка", которая привела к смерти журналиста. Ранее турецкие и американские СМИ сообщали, что Хашогги был убит специальным отрядом.

Источник: Deutsche Welle