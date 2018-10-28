Саудовская Аравия отказалась выслать подозреваемых в убийстве журналиста (2)
Власти в Эр-Рияде отклонили требование Анкары выслать задержанных по подозрению в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Речь идет о подданных Саудовской Аравии, заявил в субботу, 27 октября, глава МИД страны Адель аль-Джубейр в рамках конференции в Бахрейне.
"Они арестованы в Саудовской Аравии, расследование проходит в Саудовской Аравии, и уголовно-правовое преследование в отношении них проходит в Саудовской Аравии", - подчеркнул он.
Одновременно он пообещал, что ответственные за убийство журналиста будут наказаны.
"Кроме того, мы создадим механизмы, которые гарантируют, что подобное не произойдет вновь", - добавил аль-Джубейр.
Ранее прокуратура Стамбула направила запрос об экстрадиции 18 подозреваемых, задержанных в Саудовской Аравии в рамках расследования убийства Хашогги.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что виновные в убийстве журналиста должны предстать перед судом в Стамбуле.
По его словам, данное преступление - отнюдь не "банальное дело".
Проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак с гражданкой Турции.
19 октября Саудовская Аравия признала убийство исчезнувшего журналиста. Как заявила генпрокуратура в саудовской столице Эр-Рияде, в консульстве произошла "драка", которая привела к смерти журналиста. Ранее турецкие и американские СМИ сообщали, что Хашогги был убит специальным отрядом.
Источник: Deutsche Welle
И, в свете вчерашнего убийства гиппопотамма или как там его, ждём высылки залупорожего.
Посмотрим, хочет ли срашка показать себя демократической и правовой страной, способной выдать правосудию преступников, или нет и её придётся придушить, как бешеного зверя.