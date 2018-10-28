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Российский исполнитель песен в стиле рэп Алексей Долматов, более известный как Guf, обратился в полицию Москвы с заявлением об избиении. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Он написал заявление в ночь на 28 октября. По словам артиста, избиение произошло в баре неподалеку от метро "Таганская", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе главка московской полиции факт обращения подтвердили.

"В ночь на 28 октября в полицию обратился с заявлением мужчина 1979 года рождения о том, что ему были причинены телесные повреждения в 5-м Котельническом переулке", - сказали в ГУ МВД по Москве, добавив, что по факту обращения начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Концертный директор Долматова Эдгар Кеосаян сообщил ТАСС, что ничего не слышал о данном инциденте.

Guf дебютировал в 2000 году в составе группы Rolexx. Он сооснователь и участник группы CENTR, обладатель нескольких музыкальных премий.

Источник: ТАСС

Фото: The Flow