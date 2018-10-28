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Результаты выборов президента Грузии еще не объявлены, однако сторонники кандидата Саломе Зурабишвили начали праздновать ее победу. Тем временем оппозиция готовится к проведению второго тура.

Сразу после закрытия избирательных участков в Грузии были объявлены результаты трех экзит-поллов, которые отличаются друг от друга.

По данным опроса, проведенного по заказу правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" исследовательским консультационным центром "Психопроект", Зурабишвили набирает 52,3%.

Если эти результаты подтвердятся, Зурабишвили, ранее занимавшая пост министра иностранных дел, победит в первом же туре президентской гонки.

За ней, по данным "Психопроекта", следует кандидат объединения десяти оппозиционных партий, представитель Единого национального движения Григол Вашадзе, который набирает 28,1%, а кандидат от "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе получает 9,2% голосов.

Всего было опрошено 5124 избирателя на 100 участках. Статистическая погрешность в исследовании составляет 2,6%.

Иные результаты были получены в ходе экзит-пола, проведенного Edison Research по заказу телекомпании "Рустави-2". По данным на 15.00 мск (то есть за четыре часа до закрытия избирательных участков), Вашадзе и Зурабишвили набрали по 40% голосов.

За ними следует Давид Бакрадзе, у которого 10%. При таком распределении голосов ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов и необходимо назначение второго тура. Бакрадзе уже признал свое поражение.

По данным третьего экзит-полла, проведенного компанией BCG по заказу "Европейской Грузии", также ожидается проведение второго тура, так как ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов избирателей.

По этим данным, лидирует Григол Вашадзе, который набирает 37%, за ним следует Зурабишвили-34%, а на третьем месте уже Бакрадзе, который набирает 17% голосов избирателей.

Источник: BBC News