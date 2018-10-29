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Владелец британского футбольного клуба "Лестер" Вишай Шривадданапрабха, его дочь и еще три человека погибли при крушении вертолета у стадиона "Кинг пауэр" в Великобритании, пишет The Sun со ссылкой на источник, близкий к семье миллиардера. В авиакатастрофе не выжил никто из находившихся на борту.

По словам источников издания, сына бизнесмена Айяватта Шривадданапрабхи, который является также заместителем главы "Лестера", и футбольного директора клуба Джона Рудкина на борту вертолета не было.

Авиакатастрофа произошла после матча 10-го тура чемпионата Англии, в котором "Лестер" принимал "Вест Хэм". Как сообщают очевидцы, вертолет рухнул на территорию служебной парковки в 200 м от "Кинг пауэр" и сразу же загорелся.

Господин Шривадданапрабха приобрел "Лестер" в 2010 году, в 2016 клуб стал победителем премьер-лиги. Обычно бизнесмен прилетал на игры клуба на вертолете и на нем же покидал стадион.

Источник: "Коммерсантъ"