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Китайские власти планируют возвести на Южном полюсе первый постоянный аэропорт. Об этом сообщает научное издание Keji Ribao.

"Инфраструктура будет включать взлётную полосу и воздушный терминал — на уже выбранном месте, согласно плану, построят аэропорт. До его появления нужно ещё подождать несколько лет", — заявил источник издания.

Аэровокзальный комплекс будет возведён на леднике, который покрывает поверхность Антарктиды. Место выбрано специально ещё год назад.

Источник издания также подчеркнул, что ранее Китай построил две полосы для экстренной посадки самолётов, одна из них находится в трёх километрах от антарктической станции "Куньлунь". При этом регулярный аэропорт станет для страны более насущной и актуальной потребностью.

Для реализации данного проекта необходимо соглашение о периодических полётах с рядом государств, которые будут способны осуществлять временные посадки полярного самолёта Китая "Сюэин 601".

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com