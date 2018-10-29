В России цирковая львица напала на девочку (7)

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В мире | 29 октября 2018 года, 09:20

В воскресенье во время представления в цирке-шапито в Краснодарском крае на четырехлетнюю девочку напала львица. Ребенка экстренно госпитализировали.

Во время выступления дрессировщик не смог удержать животное, львица прорвала ограждение и набросилась на девочку в первом ряду, укусив ее за голову.

Пострадавшую доставили в местную больницу, где ей была сделана операция. Ее жизнь находится вне опасности.

Источник: Life

Фото из Flickr/MichelleAngelique

Комментарии 7
Шапито40 минут назад
А тебя дебила надо в клетку посадить вместо тигра и льва!
1
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Шапито34 минуты назад
Ошибочка! На Твайку пора.Созрел!!!!
2
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Саня57 минут назад
Нехуй кормить эти "шапито".
Все эти передвижные балаганы надо запретить. Что цирки, что карусели.
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