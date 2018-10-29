В России цирковая львица напала на девочку (7)
В мире | 29 октября 2018 года, 09:20
В воскресенье во время представления в цирке-шапито в Краснодарском крае на четырехлетнюю девочку напала львица. Ребенка экстренно госпитализировали.
Во время выступления дрессировщик не смог удержать животное, львица прорвала ограждение и набросилась на девочку в первом ряду, укусив ее за голову.
Пострадавшую доставили в местную больницу, где ей была сделана операция. Ее жизнь находится вне опасности.
Источник: Life
Фото из Flickr/MichelleAngelique
Все эти передвижные балаганы надо запретить. Что цирки, что карусели.