Трамп не сумел совладать с зонтом при входе в самолет (3)
В мире | 29 октября 2018 года, 09:49
Президент США Дональд Трамп не смог закрыть зонт перед входом в лайнер и бросил его на трап. Об этом сообщает РИА "Новости".
По данным агентства, Трамп с зонтом в руке остановился у входа в самолет и после небольшой заминки, просто бросил его на трап.
Как отмечается, пользователи YouTube высмеяли поступок президента США.
Источник: Gazeta
Фото из Flickr/Gage Skidmore
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Не нравится что хозяина высметвают?
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Президент США такой, что с зонтом что без!
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