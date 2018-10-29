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Президент США Дональд Трамп не смог закрыть зонт перед входом в лайнер и бросил его на трап. Об этом сообщает РИА "Новости".

По данным агентства, Трамп с зонтом в руке остановился у входа в самолет и после небольшой заминки, просто бросил его на трап.

Как отмечается, пользователи YouTube высмеяли поступок президента США.

Источник: Gazeta

Фото из Flickr/Gage Skidmore