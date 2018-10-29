Трамп не сумел совладать с зонтом при входе в самолет (3)

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В мире | 29 октября 2018 года, 09:49

Президент США Дональд Трамп не смог закрыть зонт перед входом в лайнер и бросил его на трап. Об этом сообщает РИА "Новости".

По данным агентства, Трамп с зонтом в руке остановился у входа в самолет и после небольшой заминки, просто бросил его на трап.

Как отмечается, пользователи YouTube высмеяли поступок президента США.

Источник: Gazeta

Фото из Flickr/Gage Skidmore

Комментарии 3
Микс, это уже днище28 минут назад
Не находите?
1
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:25 минут назад
Не нравится что хозяина высметвают?
1
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Клёша5 минут назад
Президент США такой, что с зонтом что без!
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