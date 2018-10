В мире |

Имеет ли право Ангела Меркель демонстрировать столько дружелюбия по отношению к «авторитарным» лидерам? Таким вопросом задаётся Bild, имея в виду фотографию, сделанную во время встречи по вопросам сирийского конфликта в Стамбуле, на которой канцлер ФРГ держится за руки с Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как утверждает издание, встреча не принесла никаких конкретных результатов, а совместное фото вызвало бурю возмущения в немецких политических кругах. «Меркель не только выстилает перед диктатором красную дорожку, она ещё и жмёт его кровавую руку. Меня тошнит», — приводит Bild комментарий вице-председателя федерального собрания Гамбурга от партии «Левых» Кансу Оздемир, опубликованный у неё в Twitter.

Упоминается высказывание Дирка Кунце из фонда Фридриха Науманна, о том, что Меркель «пренебрегла упоминанием роли Асада в сирийском конфликте, а также не заявила о том, что Россия должна оплачивать восстановление Сирии». Также, в статье приводится ещё один твит — от известной политической активистки Екатерины Крук, в котором она сомневается, что «дипломатический этикет обязывает изъявлять столько радости от пожимания руки кровавого диктатора».

#Merkel confronts #Putin with startling question in Russian

READ MORE: https://t.co/OP4AIDitM1 pic.twitter.com/dVGClHwEWX