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У разбившегося Boeing-737 авиакомпании Lion Air были технические проблемы после предыдущего рейса из Денпасара в Джакарту, которые устранили до нового полета, заявил глава авиакомпании Эдвард Сираит.

По его словам, процитированным Straits Times, специалисты допустили самолет к полету после проверки. Глава компании уверен, что пилоты компании действовали "в соответствии с надлежащими процедурами".

На месте крушения самолета найден взорвавшийся топливный бак, передает РИА Новости.

В министерстве транспорта по воздушным перевозкам сообщили, что пилот просил разрешения вернуться в аэропорт Сукарно-Хатта перед тем, как связь с самолетом пропала.

Рейсом из Джакарты летели 20 чиновников министерства финансов Индонезии, сообщает Jakarta Post.

В самолете находились сотрудники Службы по госактивам и аукционам и Службы госказначейства, их имена сейчас уточняются, сообщил представитель Минфина Нуфранса Вира Сакти.

Как сообщалось, связь с самолетом пропала после 13 минут полета. На борту находились 189 человек.

Представитель Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо на своей странице в Twitter разместил видео с места крушения Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air.

Serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Beberapa kapal tug boad membantu menangani evakuasi. Video diambil petugas tug boad yang ada di perairan Karawang. pic.twitter.com/4GhKcRYkpG — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 октября 2018 г.

Источник: Polit