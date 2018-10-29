На месте крушения рейса Lion Air нашли взорвавшийся топливный бак

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В мире | 29 октября 2018 года, 10:33

У разбившегося Boeing-737 авиакомпании Lion Air были технические проблемы после предыдущего рейса из Денпасара в Джакарту, которые устранили до нового полета, заявил глава авиакомпании Эдвард Сираит.

По его словам, процитированным Straits Times, специалисты допустили самолет к полету после проверки. Глава компании уверен, что пилоты компании действовали "в соответствии с надлежащими процедурами".

На месте крушения самолета найден взорвавшийся топливный бак, передает РИА Новости.

В министерстве транспорта по воздушным перевозкам сообщили, что пилот просил разрешения вернуться в аэропорт Сукарно-Хатта перед тем, как связь с самолетом пропала.

Рейсом из Джакарты летели 20 чиновников министерства финансов Индонезии, сообщает Jakarta Post.

В самолете находились сотрудники Службы по госактивам и аукционам и Службы госказначейства, их имена сейчас уточняются, сообщил представитель Минфина Нуфранса Вира Сакти.

Как сообщалось, связь с самолетом пропала после 13 минут полета. На борту находились 189 человек.

Представитель Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо на своей странице в Twitter разместил видео с места крушения Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air.

Источник: Polit

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