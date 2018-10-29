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Канцлер Германии Ангела Меркель не будет переизбираться на должность главы партии "Христианско-демократический союз" на съезде партии в декабре, сообщают Bloomberg и BBC со ссылкой на неназванные источники.

"Би-би-си" отмечают, что ее решение связано с "тяжелым проигрышем на местных выборах": в октябре баварская партия "Христианско-социальный союз" (CSU), которая вместе с "Христианско-демократическим союзом" (CDU) образует фракцию в Бундестаге, получила на выборах в местный ландтаг худший результат с 1954 года. В то же время в баварский ландтаг впервые прошла "Альтернатива для Германии" (AfD), набрав 10,2% голосов.

Источник: Новая газета

Фото: Flickr/Солжи Нитсон