Издание: Лондон знал о планах убить журналиста Хашогги (6)

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В мире | 29 октября 2018 года, 13:10

Как сообщает Daily Express, Центр правительственной связи Великобритании перехватил сигнал из Саудовской Аравии, в котором поступил приказ ликвидировать журналиста Джамаля Хашогги.

"Сначала нам сообщили, что что-то происходит в первую неделю сентября, примерно за три недели до того, как господин Хашогги вошел в консульство 2 октября, хотя для получения дополнительной информации потребовалось больше времени", - сообщили в британской разведке.

Также представители ведомства утверждают, что, как только узнали о планах убить Хашогги, немедленно обратились к Эр-Рияду с требованием не делать этого. Кроме того, источнику удалось узнать, что приказ поступил из близкого окружения королевской семьи Саудовской Аравии, но, скорее всего, не от самого монарха и не от принца.

Источник: Mignews

Фото: Flickr/ Vladimir Varfolomeev

Комментарии 6
Dingo1 час назад
Лондон всё знает, только политиканы идиотами прикидываются. И про "убийство" Скрипалей тоже всё знают. Идиотам легче жить.
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Рижанин1 час назад
Удивительно.
Хашоги член одной из богатейших семей на планете.
Почему же англичане, зная о предстоящем покушении не предупредили его лично - ведь он бы заплатил бы?
Наверное они были не против покушения, но для отмазки попросили Саудитов не убивать, зная что те откажутся.

Может и не так, но всё-равно странно, что не предупредили лично.
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Лапуля47 минут назад
И это верно! Срать наглосаксам и на людей и на демократию. Главное деньги! Все они знали и ,конечно, ничего не сообщили. Сомневаюсь, что саудиты такие идиоты, их предупредили, что знают, а они все равно грохнули журналиста. Все знали и молчали в тряпочку, ибо нафига им из-за какой-то человеческой жизни (!!!) портить отношения с Саудовской Аравией. Вот Трамп хотя-бы честен. Западные "ценности"!
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