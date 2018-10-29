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Как сообщает Daily Express, Центр правительственной связи Великобритании перехватил сигнал из Саудовской Аравии, в котором поступил приказ ликвидировать журналиста Джамаля Хашогги.

"Сначала нам сообщили, что что-то происходит в первую неделю сентября, примерно за три недели до того, как господин Хашогги вошел в консульство 2 октября, хотя для получения дополнительной информации потребовалось больше времени", - сообщили в британской разведке.

Также представители ведомства утверждают, что, как только узнали о планах убить Хашогги, немедленно обратились к Эр-Рияду с требованием не делать этого. Кроме того, источнику удалось узнать, что приказ поступил из близкого окружения королевской семьи Саудовской Аравии, но, скорее всего, не от самого монарха и не от принца.

Источник: Mignews

Фото: Flickr/ Vladimir Varfolomeev