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В "Ленкоме" состоялась церемония прощания с одним из самых любимых актеров поколения Николаем Караченцовым.

Как пишет "Московский комсомолец", почти всю церемонию его вдова Людмила Поргина простояла рядом с гробом.

"Дорогие мои, поклонники, коллеги, он просил вас всех не плакать. Он уходил очень легко и свободно. Он уходил в мир иной с любовью и оставляет эту любовь для нас на земле. Все 45 лет были счастливыми. Лучшего человека в жизни я не видела", — призналась Людмила Андреевна.

Проводить в последний путь Караченцова пришли Инна Чурикова, Олег Газманов, Алла Пугачева, Павел Гусев, Владимир Мединский, Вениамин Смехов, Максим Дунаевский, Евгений Герасимов, Марк Захаров, Александр Ширвиндт, Александр Збруев, Клара Новикова, Дмитрий Певцов, Михаил Швыдкой, Михаил Полицеймако и многие другие.

Незадолго до начала панихиды в "Ленком" прибыла Алла Пугачева. Певица молча постояла у гроба и прошла в зал. Во время панихиды долго делилась воспоминаниями Инна Чурикова: "Я пришла в театр для работы в спектакле "Тиль". Там мы и встретились. Он был моим любимым партнером. Моим самым близким другом в театре. А мы с Людочкой даже вместе родили своих мальчишек. Когда я приходила к Караценцовым в гости, постоянно видела поклонниц. Они прямо ждали его в подъезде, и расписывали стены признаниями в любви. Какой же фантастический был партнер".

После речи Чуриковой заговорила Людмила Поргина: "Мне Коленька говорил: "Давай подарим Инночке портрет. Вот мы подарили, в стиле модерн. Так завещал Коленька. Картину в студию!" — после чего на сцену вынесли картину.

"Колечка, пожалуй был самым гастролирующим артистом. Так получилось, что люди со всей земли пишут мне, чтобы я поклонился от них. Это и сделаю", — также взял слово Дмитрий Певцов, после чего поклонился в пол.

Одному из поклонников Караченцова тоже удалось высказаться: "Хочу сказать два слова от зрителей. Мы наблюдали за творчеством Николая Петровича несколькими поколениями. Он — солнце, и его энергия с нами навсегда".

Даже после окончания церемонии прощания толпа на улице не расходилась — люди аплодировали, провожая машину, в которую погрузили гроб с телом Караченцова, направившуюся на кладбище.