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Главная цель предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа — "сверка часов", сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что у президентов России и США традиционно много тем, по которым нужно обмениваться мнениями.

"По-прежнему очень много вопросов, касающихся стратегической стабильности, тем более в контексте озвученного намерения США выйти из ДРСМД", — уточнил Песков.

Кроме того, лидеры обсудят двусторонние отношения.

Путин и Трамп планируют встретиться 11 ноября в Париже, где пройдут мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны.

Предыдущая встреча состоялась в июле в Хельсинки. На ней президенты обсудили практически весь спектр двусторонних отношений и международной повестки, по некоторым направлениям были достигнуты договоренности.

Источник: РИА Новости