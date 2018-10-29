Кремль: Путин и Трамп обсудят намерения США выйти из договора о разоружении (7)

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В мире | 29 октября 2018 года, 15:35

Главная цель предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа — "сверка часов", сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что у президентов России и США традиционно много тем, по которым нужно обмениваться мнениями.

"По-прежнему очень много вопросов, касающихся стратегической стабильности, тем более в контексте озвученного намерения США выйти из ДРСМД", — уточнил Песков.

Кроме того, лидеры обсудят двусторонние отношения.

Путин и Трамп планируют встретиться 11 ноября в Париже, где пройдут мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны.

Предыдущая встреча состоялась в июле в Хельсинки. На ней президенты обсудили практически весь спектр двусторонних отношений и международной повестки, по некоторым направлениям были достигнуты договоренности.

Источник: РИА Новости

Комментарии 7
Патриот 3 часа назад
На карту взгляни дебил! Какая великая Россия и какая Гейропа с такими пидарасами как ты! Замучаются подвозить ракеты чтобы Россию уничтожить! На вас и америку пару десятков ядерных бомб хватит чтобы полностью исчезли с лица земли!
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Соплеруков3 часа назад
А что есть в наличии? Сопли и рукав?!!
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Саня3 часа назад
Нечего тут обсуждать. Выйти и разместить в Прибалтике всё, что есть в наличии. Затем просто превратить срашку в пыль. Можно простую, а не радиоактивную, нам же эта территория понадобится.
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