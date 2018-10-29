Кремль: Путин и Трамп обсудят намерения США выйти из договора о разоружении (7)
Главная цель предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа — "сверка часов", сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что у президентов России и США традиционно много тем, по которым нужно обмениваться мнениями.
"По-прежнему очень много вопросов, касающихся стратегической стабильности, тем более в контексте озвученного намерения США выйти из ДРСМД", — уточнил Песков.
Кроме того, лидеры обсудят двусторонние отношения.
Путин и Трамп планируют встретиться 11 ноября в Париже, где пройдут мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны.
Предыдущая встреча состоялась в июле в Хельсинки. На ней президенты обсудили практически весь спектр двусторонних отношений и международной повестки, по некоторым направлениям были достигнуты договоренности.
Источник: РИА Новости