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Журналист НТВ Никита Развозжаев совершил самоубийство, сообщает «Говорит Москва» в Telegram. Его тело найдено в Москве.

Смерть репортера информационному агентству «Версия-Саратов» подтвердил его бывший начальник, директор филиала ВГТРК в Саратове Дмитрий Петров.

На своей странице во "ВКонтакте" корреспондент оставил прощальное послание родным и близким. Он попросил прощения у родных и близких, просил никого не винить в его смерти.

«Я не оправдал ваших надежд. Я остался один на один со своими мыслями в чужом городе. Будь вы рядом, все сложилось бы иначе», — написал он родителям. Журналист также обратился к возлюбленной, извинившись за то, что сделал ей больно и бросил.

«Любимая моя. Я долго думал и понял - без тебя жизни нет. Мне никогда не найти такой, как ты. Я мечтал быть с тобой, я верил, что ты простишь меня».

В завершение автор говорит: «Перед тем как совершить этот поступок, я искренне раскаиваюсь перед Господом Богом. Я беру на душу грех и осознаю все последствия».

Развозжаеву было 25 лет.

Развозжаев стал известен около года назад после инцидента в парке Горького в День ВДВ, когда нетрезвый мужчина ударил корреспондента кулаком в лицо. Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Дебоширом оказался ранее судимый 32-летний житель Москвы Дмитрий Орлов. Впоследствии он извинился перед Развозжаевым, заявив, что в тот день был расстроен из-за "несросшегося контракта" и семейных неурядиц, поэтому "выпил крепко".