Британские пользователи твиттера стали шутить о новой 50-пенсовой монете, которая будет выпущена после выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года, сообщает The Guardian.

Ранее отмечалось, что о выпуске монеты официально объявит Филипп Хэммонд, канцлер казначейства Великобритании.

Эта новость была встречена противниками Хэммонда с усмешкой. Так, его оппонент, депутат британского парламента Рупа Хук отметил, что эта монета намного больше размера дивидендов, которые принесет Brexit. Депутат также подчеркнул, что выпуск монеты идеально подходит для отвлечения внимания от плохих новостей.

Другие пользователи стали предлагать свои варианты внешнего вида новой монеты, которые могли бы стать хорошей метафорой Brexit. Так, на одном из них изображена 1-фунтовая монета с подписью: "Правительство обнародовало новую монету стоимостью 50 пенсов после Brexit".

На другом варианте изображена королева Великобритании Елизавета II, которая закрывает лицо рукой от разочарования.

The Brexit 50p design has been officially revealed. "One side features the Queen with her head in her hand, quietly sobbing, while the other has a comprehensive list of the benefits the people of the UK will receive on leaving the EU" #BrexitCoin #brexit50p pic.twitter.com/uP7EHtpfpt