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Заместитель постоянного представителя России в ООН Владимир Сафронков заявил, что боевики «Ан-Нусры» и представители «Белых касок» перемещаются с ядовитыми веществами в районе сирийского Идлиба. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также он отметил, что базирующиеся в Идлибе члены бандформирований продолжают нарушать условия перемирия и обстреливают прилегающие населенные пункты.

«Вновь появляются сообщения о подозрительных перемещениях «нусровцев» и «Белых касок» с ядовитыми веществами», — отметил Сафронков.

При этом, по его словам, соглашение по Идлибу реализуется успешно. Он подчеркнул, что турецкие партнеры делают «все от них зависящее» для вывода группировок из этой зоны.

Ранее сирийское государственное агентство SANA сообщало, что коалиция во главе с Соединенными Штатами нанесла авиаудар с использованием белого фосфора по городу Хаджин на юго-востоке сирийской провинции Дейз-эз-Зор.

«Ан-Нусра» — террористическая группировка, ее деятельность запрещена на территории России.