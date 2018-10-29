Россия констатировала перемещения боевиков с ядами в Сирии (4)

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В мире | 29 октября 2018 года, 18:32

Заместитель постоянного представителя России в ООН Владимир Сафронков заявил, что боевики «Ан-Нусры» и представители «Белых касок» перемещаются с ядовитыми веществами в районе сирийского Идлиба. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также он отметил, что базирующиеся в Идлибе члены бандформирований продолжают нарушать условия перемирия и обстреливают прилегающие населенные пункты.

«Вновь появляются сообщения о подозрительных перемещениях «нусровцев» и «Белых касок» с ядовитыми веществами», — отметил Сафронков.

При этом, по его словам, соглашение по Идлибу реализуется успешно. Он подчеркнул, что турецкие партнеры делают «все от них зависящее» для вывода группировок из этой зоны.

Ранее сирийское государственное агентство SANA сообщало, что коалиция во главе с Соединенными Штатами нанесла авиаудар с использованием белого фосфора по городу Хаджин на юго-востоке сирийской провинции Дейз-эз-Зор.

«Ан-Нусра» — террористическая группировка, ее деятельность запрещена на территории России.

Источник: Газета.ru
Комментарии 4
Жлобина8 минут назад
Я хочу обратить внимание Полиции Безопасности!Клиент,под псевдонимом Patriots,постоянно и много выдаёт информации,о русских делах в Сирии.Мы подозреваем его,в сотрудничестве с кремлёвскими спецслужбами!Иначе,откуда,он всё знает?Примите меры!Похоже это агент путина!
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yes3 минуты назад
ага, как и ГРУ бегали с флакончиком от духов по соулсбери и всех пшикали новичком
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Саня9 минут назад
Просто комедия.
Представил людей, шарющихся по пустыне в белых касках и с флаконами с надписью Poison и изображением черепа.
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