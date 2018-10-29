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По меньшей мере девять человек получили ранения в результате взрыва, произведенного женщиной-смертницей в центре столицы Туниса, Тунисе, заявляет министерство внутренних дел страны.

Восемь из пострадавших во время взрыва на проспекте Хабиба Бургибы, который проходит по центру города, - полицейские.

Министерство назвало взрыв, прогремевший возле Муниципального театра, террористическим актом.

О погибших пока не сообщается.

На месте происшествия работает большое количество сотрудников экстренных служб.

Этот акт насилия произошел то время, когда жизненно важная индустрия туризма в стране начинает постепенно восстанавливаться.

Чуть более трех лет назад в стране произошло два крупных террористических акта, после чего в Тунис стало приезжать гораздо меньше туристов.

В результате нападение на столичный музей Бардо в марте 2015 года погибли 22 человека. Всего несколько месяцев спустя, в июне, еще 38 человек были убиты на курорте в Суссе.

Ответственной за оба нападения считают джихадистскую группировку "Исламское государство", признанную террористической и запрещенную во многих странах, включая Россию.

Источник: BBC News