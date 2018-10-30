США направят более пяти тысяч военных на границу с Мексикой

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В мире | 30 октября 2018 года, 08:02

США направят до конца недели 5,2 тысячи военных на границу с Мексикой. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на главу Северного командования американской армии генерала Терренса О’Шоннеси.

По словам генерала, на границе уже дислоцированы около 2 тысяч военных.

По данным собеседников The Wall Street Journal в Белом доме, цель размещения военных — предотвращение прохода в США каравана мигрантов.

Около 1,5 тысячи человек направят в Калифорнию, 1,7 тысячи — в Аризону, а еще 1,8 тысячи — в Техас.

Президент США Дональд Трамп призвал колонну мигрантов, которая идет к границам США из Центральной Америки, развернуться.

"Те, кто в колонне, развернитесь! Мы не пускаем людей в нашу страну незаконно. Возвращайтесь в свои страны и, если хотите, подавайте на гражданство, как это делают миллионы других",— написал Трамп на своей странице в твиттере.

Глава США также призывал Мексику прекратить "натиск" мигрантов, а в случае невыполнения этого требования обещал закрыть южную границу США и дислоцировать там больше военных.

Источник: "Дождь"

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