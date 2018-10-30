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В североирландском городе Ньютаунардсе разгорелся скандал из-за появившихся накануне фотографий с людьми, позировавшими неподалеку от местной мечети в костюмах Ку-клукс-клана. Полиция рассматривает это как преступление на почве ненависти.

Фотографии были сделаны в субботу вечером на улице Гринвелл-стрит. Местная полиция начала расследование после поступившего в воскресенье заявления.

Представитель полиции Северной Ирландии Ричард Мерфи заявил, что преступления на почве ненависти в любой форме недопустимы.

"Долг абсолютно каждого из нас состоит в том, чтобы общество, в котором мы живем, относилось уважительно к этническому многообразию", - сказал он.

Би-би-си удалось заполучить видео, на котором видно, как люди в облачении куклуксклановцев ходят по пабу JD Wetherspoon.

Представитель заведения Эдди Гершон заявил, что секьюрити на входе пытались помешать им войти, но тем все же удалось прорваться.

Он добавил: "В баре им сказали, что ничего не продадут. Они еще пять минут оставались в пабе, где их никто не стал обслуживать, после чего ушли".

Размещенные в сети фотографии осудили все основные политические силы Северной Ирландии.

Снимки, судя по всему, были сделаны в нескольких десятках метров от Бангладешского мусульманского центра в Ньютаунардсе.

Это не первая подобная акция у этого центра: в августе 2017 года кто-то к его дверям свиную голову.

Финансовый директор мусульманского центра в Белфасте Раджед Ваззан рассказал, что фотографии напугали немногочисленную мусульманскую общину в Ньютаунардсе.

"Они могли пойти куда угодно в Ньютаунардсе или в Северной Ирландии, одевшись в какой угодно костюм. Но они пошли к исламскому молельному дому, и теперь люди очень напуганы, - сказал он. - Они боятся выходить из мечети на улицу или даже посещать ее".

Раджед Ваззан не исключает, что люди, сфотографировавшиеся в одеяниях приверженцев идей превосходства белой расы, устроили розыгрыш в честь Хэллоуина. Он призвал их прийти в полицию и во всем признаться.

"Если они не выйдут на связь в ближайшие 24 часа, их поступок будет считаться умышленным. Если это всего лишь шутка, им нужно заявить о себе. Специально прийти к мусульманскому центру туда в этих нарядах - это недопустимо. Это как если бы кто-то облачился в фашистскую форму перед синагогой", - сказал он.

Местный житель, пожелавший сохранить анонимность, рассказал Би-би-си, что видел, как несколько человек заходили в паб Ньютаунардса, по соседству с которым он проживает.

"Мы услышали мужские голоса. Я выглянул в окно и увидел мужчин в костюмах куклуксклановцев. Один из них поднимал руку в нацистском салюте. Они все выглядели как настоящие члены Ку-клукс-клана, у них на головах были колпаки, которые закрывали лица", - сказал он.

"Они куражились и вели себя шумно. Примерно в 2 часа ночи они вышли из паба. Значит, их туда пустили в этих костюмах. Это совершенно бестактно - это не столько вопрос шутки или празднования Хеллоуина".

"В прошлом году к дверям мусульманского центра подбросили голову свиньи. В этом городе живут люди разных национальностей. А если бы чернокожая семья наткнулась на них по дороге домой, возвращаясь с вечеринки по случаю Хэллоуина? Меня ужаснула и огорчила реакция на это в соцсетях", - отметил он.

Другая местная жительница, представившаяся Би-би-си как мисс Армстронг, сказала: "Они были в капюшонах и несли кресты, и вдруг они оказались невдалеке от мусульманского центра. Они ходили по городским барам, выражая религиозную нетерпимость - это преступление на почве ненависти. Кто-то может сказать, что это шутка в честь Хэллоуина. Нет. Все знают, что такое Ку-клукс-клан".

Источник: BBC News

Фото: belfasttelegraph.co.uk