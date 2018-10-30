Россия закроет для кораблей НАТО Азовское море (22)

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В мире | 30 октября 2018 года, 10:14

Россия не пустит корабли НАТО в Азовское море. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По его словам, попытки Киева обострить ситуацию в Азовском море и спровоцировать новые антироссийские санкции ударят по самому Киеву. «Никаких кораблей НАТО в Азовском море не будет. Наша страна будет жестко и последовательно отстаивать свои национальные интересы, в этом ни у кого не должно быть сомнений», — приводит «Известия» слова Аксенова.

Он подчеркнул, что Москва не хочет роста напряженности в Азовском море, поэтому корабли НАТО не будут допущены в данную акваторию для проведения совместных учений с Украиной.

Источник: news.rambler.ru
Комментарии 22
Лёлик2 часа назад
Россия не пустит корабли НАТО в Азовское море.
+++ Ну разве что в качестве мишеней ...
6
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А вот это правильно2 часа назад
Американцы отстаивают СВОИ национальные интересы в ЛЮБОЙ точке мира.
Нужно всем следовать их примеру.))))
5
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Патриот 2 часа назад
Зачем закрывать?! Пусть заходят но обратно не выходят! Топить прямо в акватории Азовского моря или пилить сразу на металлолом.
3
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