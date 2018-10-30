В мире |

Профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон посчитал, что в Соединенных Штатах может произойти раскол в обществе и начаться гражданская война после президентских выборов 2020 года. Сове мнение он выразил в статье для The Sunday Times.

По мнению Фергюсона, в США в последнее время продолжают усиливаться внутренние противоречия и обостряется «культурный конфликт». Историк отметил, что в американском сегменте интернета в данный момент идет своеобразная «гражданская война», которая усиливается с приближением промежуточных выборов в конгресс, которые пройдут в ноябре нынешнего года.

Фергюсон подчеркнул, что случаи отправки бомб критикам президента США Дональда Трампа — в том числе они были доставлены экс-главе Соединенных Штатов Бараку Обаме и экс-кандидату в президенты Хиллари Клинтон — становятся почвой для «новых пророчеств» о грядущей гражданской войне в США.

Ранее агентство Associated Press писало, что Трамп не считает важным моральное лидерство США.