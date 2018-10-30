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По итогам второго тура президентских выборов в Бразилии победил правый кандидат Жаир Болсонару. Он набрал 55% голосов, его соперник во втором туре - кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад - 45%. Предвыборная компания проходила в условиях жесткой конфронтации двух кандидатов.

После объявления предварительных результатов голосования Аддад заявил, что уйдет в оппозицию.

Новый президент вступит в должность 1 января 2019 года на четырехлетний срок.

После своего избрания Жаир Болсонару рассказал о своих планах о либерализации законов о владении оружием и других решениях, которые он предпримет после инаугурации. Он дал свое первое телеинтервью после победы на выборах бразильскому телеканалу Record TV, принадлежащему Всемирной церкви «Царство Божие» 29 октября.

Пост министра юстиции в своем правительстве Болсонару зарезервировал для самого известного в стране борца с коррупцией — судьи Сержиу Мору. Именно Мору посадил за решетку бывшего президента Луиса Инасиу Лулу да Силву, осудив его за отмывание денег.

Болсонару пообещал сделать оружие более доступным для населения: "Если в этой телевизионной студии было бы трое или четверо вооруженных людей, никакой сумасшедший не смог бы сотворить здесь зло", — сказал он. По его словам, оружие защищает свободу народа.

На вопрос журналиста о том, не приведет ли такая мера к эскалации насилия, Жаир Болсонару предложил запретить вождение автомобилей, которое также приводит к жертвам. Если кто-то замышляет акт насилия, он всё равно может без труда приобрести оружие на черном рынке.

Будущий президент заявил, что отныне страна распрощается с "политически корректным". Болсонару разделяет идеологию евангелической жертвы: выступает против гомосексуализма и абортов, поощряет традиционные семейные ценности.

Кроме того Болсонару сообщил, что намерен прекратит размещать государственную рекламу в медиа, которые считает ненадежными и лживыми. Таким образом президент будет оказывать давление на средства массовой информации Бразилии.