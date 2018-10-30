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Во время поисково-спасательных операций у берегов Индонезии нашли тела десяти жертв авиакатастрофы с Boeing 737 MAX. Об этом пишет The Straits Times.

Согласно данным издания, в Джакарту приехали специалисты Сингапурского бюро по расследованию безопасности транспорта.

Уточняется, что они тоже намерены участвовать в поиске останков жертв при помощи подводного локатора.

Ранее сообщалось, что в результате крушения пассажирского самолета у берегов Индонезии никто не выжил.

Самолет выполнял рейс JT-610 из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка и пропал с радаров через 10 минут после взлета. На борту авиалайнера находились 189 человек. Ведется поисково-спасательная операция.

Lion Air — авиакомпания-лоукостер, крупнейшая в Индонезии. Она выполняет внутренние рейсы по стране и международные — в Сингапур, Малайзию, Китай, Саудовскую Аравию.

Источник: Social Media/Reuters