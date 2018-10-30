Twitter может отказаться лайков ( +ОПРОС ) (4)
Компания Twitter планирует в скором времени отказаться от кнопки "Лайк", сообщил основатель социальной сети Джека Дорси.
Сообщается, что Дорси объявил об этом на прошлой неделе в ходе одного из мероприятий.
В функционале соцсети кнопка появилась в 2015 году. Она заменила собой кнопку "Избранное", которая позволяла добавлять в закладки записи, чтобы прочитать их позднее.
По мнению журналистов The Telegraph, решение компании может быть связано с исследованиями психологов: кнопки лайков вызывают зависимость от соцсетей у пользователей, которые жаждут одобрения от сверстников.
Представители Twitter рассказали, что планы компании по улучшению сервиса действительно могут затронуть "лайки", но пока они находятся на ранней стадии обсуждения.
Источник: Mignews
Фото: Flickr/Tom Raftery