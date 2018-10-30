Twitter может отказаться лайков ( +ОПРОС ) (4)

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В мире | 30 октября 2018 года, 12:40

Компания Twitter планирует в скором времени отказаться от кнопки "Лайк", сообщил основатель социальной сети Джека Дорси.

Сообщается, что Дорси объявил об этом на прошлой неделе в ходе одного из мероприятий.

В функционале соцсети кнопка появилась в 2015 году. Она заменила собой кнопку "Избранное", которая позволяла добавлять в закладки записи, чтобы прочитать их позднее.

По мнению журналистов The Telegraph, решение компании может быть связано с исследованиями психологов: кнопки лайков вызывают зависимость от соцсетей у пользователей, которые жаждут одобрения от сверстников.

Представители Twitter рассказали, что планы компании по улучшению сервиса действительно могут затронуть "лайки", но пока они находятся на ранней стадии обсуждения.

Источник: Mignews

Фото: Flickr/Tom Raftery

Комментарии 4
Пустышка8 минут назад
От меня ты не получаешь ни лайка или дизлайка, ты неоценочный чувак.
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Саня12 минут назад
Лично я не могу без лайков. Сру кровью, сцу кипятком. Для этого я обсираю этот сайт!
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Саня14 минуты назад
И само себе лайк поставило, антинацист хуев
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