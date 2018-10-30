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Пассажир разбившегося в Индонезии Boeing 737 Max отправил жене селфи за несколько минут до смерти, сообщил News.com.au.

Дерил Фида Фебрианто в ожидании рейса переписывался с супругой и уже перед самым взлетом отправил ей свою фотографию в кресле самолета. Это было его последнее сообщение. Через 13 минут лайнер пропал с радаров.

"Когда я увидела новости, я сравнила номер рейса с фотографией билета, которую прислал мне Дерил, и заплакала", — рассказала журналистам Лутфиани Эка Путри.

Фото : Deryl Fida Febrianto

Трагедия произошла в понедельник. У берегов Западной Явы потерпел крушение Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на Суматру.

На борту находились 189 человек, никто не выжил.

Это первый случай крушения Boeing 737 MAX — самолета четвертого поколения, поставки которого заказчикам стартовали в мае прошлого года. Бортом управляли опытные пилоты.

Источник: РИА Новости